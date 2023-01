Rrahmani esalta Kim: "E' fortissimo! Veniva da un calcio diverso, per cui abbiamo parlato"

Amir Rrahmani esalta Kim Min-jae, il suo compagno di reparto, e lo fa in un'intervista rilasciata oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani esalta Kim Min-jae, il suo compagno di reparto, e lo fa in un'intervista rilasciata oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lui è fortissimo, stiamo facendo bene insieme. Viene da un calcio diverso, per cui abbiamo parlato. Ora è al punto più alto, sa cosa vuole il mister, come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo difendere e come dobbiamo gestire la palla".