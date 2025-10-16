Rrahmani su De Bruyne: "Subito entrato in sintonia in spogliatoio! Per noi è fondamentale"
Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Napoli, nel corso della quale si è soffermato anche sull'impatto di Kevin De Bruyne con la realtà azzurra: “E’ un ragazzo bravo, intelligente che ha saputo subito entrare in sintonia col resto della squadra.
Questo però anche agevolato dal nostro spogliatoio. Negli anni sono venuti tanti giocatori che sono subito entrati in sintonia con noi perché il nostro è un gruppo molto aperto, ha sempre accolto chi arrivava. Kevin è per noi è un giocatore fondamentale: gli staremo vicino perché solo aiutandoci uno con l’altro possiamo portare il Napoli in alto”.
