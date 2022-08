Rrahmani sull'intesa con Kim: "Parliamo e lavoriamo, viene da un altro tipo di gioco"

Nel corso dell'intervista a Kiss Kiss Napoli, il difensore azzurro Amir Rrahmani è stato interrogato anche sull'intesa con Kim

© foto di www.imagephotoagency.it

Come mi sto trovando con Kim? Stiamo parlando e cercando di mettere a posto quello che vuole il mister. In Turchia faceva un altro tipo di gioco, si deve abituare al nostro gioco, per adesso stiamo facendo bene.