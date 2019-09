Rtl, Giuliani: "Callejon nel Napoli a vita. Abbonamenti? Il tifoso si è imborghesito"

A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista di RTL che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Fosse per me farei restare Callejon nel Napoli a vita. E' un giocatore fondamentale nello scacchiere azzurro da tantissimi anni, merita assolutamente il rinnovo.



Ancelotti continua con il 4-2-3-1? Si però credo stia pensando a delle correzioni. L'inizio del campionato è stato questo però poteva andare anche peggio vedendo i primi trenta minuti di Firenze.



Questione abbonamenti Napoli? E' assurdo, una situazione ridicola avere solo nove mila tessere. Credo che la tifoseria napoletana si sia imborghesita tanto manco fossimo il Real Madrid.



Finlandia - Italia? L'Italia contro L'Armenia ha giocato molto male. Con la Finlandia, anche se siamo già quasi qualificati, spero non si giochi per il pareggio".