Ruotolo: "Ma davvero credete che il Napoli aveva paura di giocare contro la Juve?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il senatore Sandro Ruotolo ed ha commentato la sentenza della Corte d'Appello della Figc: “Quello del calcio italiano è un mondo che non sta alle regole dello stato italiano. E’ una sentenza punitiva dove c’è la presunzione di colpevolezza senza un briciolo di prova, non sono stati presi in considerazione gli ordini delle Asl. Mi auguro che il collegio di garanzia del Coni sia un vero collegio di garanzia. Non sembra una sentenza scritta da un giurista ma un editoriale, ci sono gli estremi per una denuncia di diffamazione. Il Napoli è stato accusato gravemente come se avesse barato, fossi nella società mi difenderei strenuamente per difendere la mia immagine, ma davvero il Napoli aveva paura di giocare contro la Juve secondo voi? Il mondo del calcio sembra di vivere in un altro pianeta mentre ci sono 500 morti al giorno e gli ospedali sono pieni, questo è inaccettabile. Oggi l’Asl avrebbe deciso la stessa cosa con più vigore".