Sabatini come Klopp: “Il Napoli attuale è superiore al 90% delle squadre di Champions”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset: “Inter-Porto, Milan-Tottenham e Napoli-Eintracht? E’ andata benissimo a tutte le italiane. Il Napoli credo che facesse il tifo per pescare l’Eintracht e il Milan per pescare il Tottenham. La possibilità di accedere ai quarti è concreta: l’Eintracht è una buona squadra, ma non una grande squadra. La formazione credo che sarà poco intaccata dalle fatiche del Mondiale, un po’ come il Napoli, ma è indubbiamente inferiore a tutte quelle altre che potevano capitare. Dico una cosa che ha detto Klopp: il Napoli visto fino ad ora è superiore al 90% delle formazioni che giocano la Champions.

Turnover contro l’Empoli? Un turnover sarà sicuramente calibrato da dati scientifici e atletici dello staff di Spalletti, è da considerare, ma non è un obbligo. Il duello Napoli-Milan è diverso rispetto a quello degli anni ’80. De Laurentiis è stato il numero 1 del rinnovamento giusto e oculato, il Milan invece è una continua sorpresa perché regge malgrado operazioni di mercato fatte in prospettiva. Come hanno stracciato la strada per un calcio folle nelle spese Napoli e Milan negli anni ’80, oggi allo stesso modo stanno tracciando una nuova strada, fatta da parametri completamente diversi.

A gennaio sarà una nuova Juventus, al completo, credo che ieri abbia dato uno schiaffo con il gol dell’1-0 e l’inter lo ha subito come se fosse stato il colpo del ko.

Il Napoli ha grande determinazione, è questo il filo conduttore della stagione. Per ora, ha sfiorato la perfezione in Italia e in Europa poi è giusto prendere tutte le precauzioni, considerare l’incognita mondiale, però la classifica parla chiaro sia in Champions che in campionato: il Napoli non sta guidando, sta comandando il campionato”.