Sabatini dà speranza alle rivali: “L’Inter in campionato non ha lo stesso fuoco dell’anno scorso”

Il giornalista Sandro Sabatini, nel corso di Pressing, ha analizzato il ko dell’Inter nel derby: “Non ho capito i cambi di Inzaghi, Taremi fa così bene e poi non entra neanche. Non ha perso però per i cambi. In primis però ha perso per la grande partita del Milan che ha giocato meglio, per la mossa del doppio centravanti che ha scombussolato i meccanismi di Inzaghi, ma secondo me e lo dissi già dopo il Genoa: l’Inter in campionato non ha lo stesso fuoco dell’anno scorso. La grande partita l’ha fatta in Champions”.