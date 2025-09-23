Sabatini fa notare: "Tutti abbracciano Lucca, invece visto cosa succede a Hojlund?"

Il giornalista Sandro Sabatini sul suo canale Youtube commenta la vittoria del Napoli contro il Pisa, gara sofferta del Maradona con risultato finale di 3-2: "Tanti spunti interessanti. Meret bravo come Milinkovic-Savic. Non si può dire lo stesso di Di Lorenzo che commette un errore clamoroso. Beukema bravo, forte, affidabile, ma non sembra ancora quello del Bologna. Per Buongiorno bella partita e poi tristezza per un nuovo infortunio. Si vedrà chi giocherà domenica contro il Milan.

Da Spinazzola è arrivata una prestazione strepitosa. Sembra tornato quello dell'Europeo a tratti prima dell'infortunio. E' un giocatore assolutamente ritrovato. Insieme a Spinazzola, è ritrovato anche Gilmour, gli autori dei primi due gol. Lobotka può anche rifiatare, Gilmour mi sembra all'altezza. Il portiere del Pisa sul secondo gol invece non è stato preciso e attento. La terza sorpresa, conferma dell'ampiezza della rosa, è il gol di Lucca, motivo di ulteriore duello nella rosa con Hojlund. Lucca ha segnato un grande gol. Si può notare che Lucca viene abbracciato da tutti perché è un generoso che si mette a disposizione di tutti e merita un abbraccio che a Hojlund non viene riservato quando a fine primo tempo fa tutto da solo, va al tiro e non segna. In quell'occasione McT e De Bruyne che erano accanto a lui si lamentano".