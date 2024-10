Sabatini: “Napoli prima antagonista dell’Inter! Dopo Verona dissi subito una cosa…”

L’ex direttore, tra le altre, di Roma ed Inter, Walter Sabatini, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

L’ex direttore, tra le altre, di Roma ed Inter, Walter Sabatini, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Napoli ed Inter hanno qualcosa in più delle altre. L’Inter è campione in carica, qualche fragilità l’ha messa in campo, però fa sempre gol e ce l’ha nelle corde quel tipo di predominio sul campo. Il Napoli è una squadra solida. Subito dopo Verona dissi che avrebbe lottato fino alla fine, gioca con avvedutezza facendo le cose giuste per vincere le partite.

Conte è un allenatore che cura tutto nei minimi dettagli, complimenti alla società che si è affidata totalmente al suo tecnico. Forza Napoli, perché la squadra che mi fa simpatia. Per me è la prima antagonista dell’Inter. Squadra molto europea, anche come parametri fisici. Il Napoli è una squadra che gioca con voglia, mi piace molto, ha una profondità della rosa, e credo anche che in città sia ritornato l’entusiasmo. Spalletti ha fatto qualche scelta coraggiosa e mirata ed ha rivoluzionato l’Italia. Poi adesso è più facile, la squadra ha fame e rabbia, basta guardare quello che fa Tonali. L’Italia gioca con coraggio”.