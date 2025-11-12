Sabatini: “Non vedo i problemi che descrive Conte. Il livello delle prestazioni è sempre alto”

vedi letture

Walter Sabatini ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nella quale ha voluto fare una panoramica sulla Serie A: "La lotta è aperta davvero a tante realtà, quello dello scudetto è un discorso che interessa molte squadre. Anche perché mi sembra assurdo pensare alla zona Champions: le grandi in questo momento possono ragionare tutte per vincere, a maggior ragione perché nessuna ha preso il largo. Dopo la sosta la corsa entrerà sicuramente nel vivo. Quella che mi intriga di più è la Roma, in cui vedo miglioramenti ogni domenica. È molto forte in difesa, trova linee di passaggio pulite. Soffre la mancanza di una punta, ma Gasperini sarà capace di inventarsi qualsiasi cosa. Ma non cambio idea sui reali valori del campionato: l’Inter ha la squadra più forte, l’organico più completo di tutti".

Sul Napoli: "Non vedo i problemi che descrive Conte. Il livello delle prestazioni è sempre alto, col Bologna è complicato per chiunque. Conte cerca di parlare per la squadra, magari stavolta è andato fuori spartito, ma ha un gruppo competitivo e forte. A meno che non ci siano problemi di quotidianità, non penso ci sia un guaio reale. Sono gli infortuni muscolari le vere complicazioni. Conte difficile da gestire? No, io amo gli allenatori rompiscatole e bravi. Io ce l’ho con quelli scarsi. Conte allena anche quando parla ai microfoni e sono certo che ogni sua considerazione nasca per ottenere qualcosa, per raggiungere un obiettivo nello specifico. Non dice niente per niente, non parla solo con la pancia".

Sul Bologna: "Italiano sta facendo un lavoro meraviglioso. Non penso che a Bologna, dal 1964, abbiano mai visto una squadra migliore di questa".