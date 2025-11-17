Sabatini: "Parole di Conte non avranno effetti negativi, non ha parlato contro la squadra"

Walter Sabatini, storico dirigente del nostro calcio, ha parlato della situazione in casa Napoli ai microfoni di Repubblica.

L’allenatore ha chiesto un permesso di tre giorni. Le è mai capitato?

"Onestamente non mi pare così sorprendente questa scelta. Avrà accumulato molta tensione e qualche giorno per staccare la spina è sicuramente necessario. Mi pare un percorso condiviso con la società. Non ci vedo nulla di strano. In questo momento c’è grande pressione a Napoli".

Che intende?

"Ne vedo tanta per la mancanza di risultati. Non è mai facile gestire un post scudetto. Probabilmente si pensava di poterlo rivincere facilmente. Ma non è così. Conte lo sa bene e lo ha ripetuto spesso negli ultimi mesi. Riconfermarsi è sempre più difficile e il Napoli sta vivendo questa dinamica".

Gli azzurri si riprenderanno?

"Secondo me sì. Basteranno un paio di risultati positivi a dimenticare questa situazione. Il Napoli resta una squadra forte e potrà ancora dire la sua".

Le parole di Conte nel post Bologna avranno effetti negativi?

"No. Conte non ha parlato contro la squadra, ha cercato di ottenere una reazione toccando l’orgoglio di un gruppo importante e pieno di valori che ha vinto lo scudetto nello scorso campionato. Ha cercato di pungolare lo spogliatoio".