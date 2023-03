Sabatini su Milan-Napoli: “Tanti club hanno vinto la Champions pur non vincendo il campionato”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset: “La gara di campionato Napoli-Milan creerebbe una atmosfera diversa solo se il risultato fosse clamoroso, se quindi uscirà un 3-0. Un risultato nella norma invece, non credo cambierebbe qualcosa dal punto di vista psicologico in vista della doppia sfida di Champions. A quelli che pensano che la storia possa contare, dico che in campo non ci va la storia. Detto questo, va sottolineato che il Milan l’ultima Champions League l’ha vinta arrivando quarta in campionato e anche il Chelsea ha vinto la Champions pur non vincendo il campionato. Il Napoli quest’anno ha la possibilità di vincerle entrambe, ma ci sono molti più esempi di squadre che hanno vinto la Champions pur non vincendo il campionato.