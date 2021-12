Sacchi: "Il Napoli ha buoni valori, ma c'è un'altra favorita per lo scudetto"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, che ha scritto, in parte, la storia del calcio. Nessun dubbio nell'analisi della Serie A: "L'Inter resta la favorita perché ha assimilato il lavoro di Conte e ora sfrutta la freschezza di Inzaghi, ma all'Atalanta vanno riconosciuti il merito di aver dato coraggio alle italiane, anche in Europa, e quello di essere diventata un esempio per tutte. Gioca un calcio da big e riesce a tenere i conti in ordine, ma deve faticare il doppio di chi può vincere anche sfruttando un'occasione di un fuoriclasse. Se gioca da squadra, la Dea avrà le sue chances. Il Napoli ha buoni valori, mentre il Milan con Pioli può tornare sul terreno delle idee che lo ha fatto crescere enormemente".