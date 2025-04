Sacchi: "Inter calata a Parma per l'impegno Champions. Resta favorita sul Napoli"

vedi letture

Arrigo Sacchi, ex allenatore e oggi opinionista per La Gazzetta dello Sport, ha analizzato sulla rosea il successo dell'Inter contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena nei quarti di andata di Champions. Di seguito alcuni estratti di ciò che ha scritto: "L’Inter ha dimostrato di possedere un impianto molto solido, poi si può alzare o abbassare il baricentro della squadra, ma l’importante è avere una forza di base che fa stare in piedi tutta l’architettura.

Il trionfo in Champions, soprattutto dopo questo successo che fa aumentare l’autostima a tutto l’ambiente, adesso è possibile: magari si deve cercare di proporre qualcosa di più a livello di gioco, ma sono convinto che, su questo aspetto, Simone Inzaghi lavorerà nei prossimi giorni. E a testimoniare il fatto che si tratta di un periodo emozionante per i nerazzurri ci sono anche gli altri due obiettivi stagionali per i quali l’Inter è ancora in corsa. In primis, ovviamente, c’è il campionato. Ritengo che il calo nella ripresa disputata al Tardini sia figlio dell’impegno di Champions a Monaco di Baviera. Me ne intendo abbastanza di partite ravvicinate e so quanto i giocatori possano esserne influenzati, sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista psicologico.

Inutile, a mio avviso, guardare al calendario dell’Inter e del Napoli per capire dove, come e quando le due possono perdere o guadagnare punti. Continuo a pensare che l’Inter abbia qualcosa di più e sia favorito per la vittoria dello scudetto. Inoltre c’è la Coppa Italia. I ragazzi di Inzaghi puntano al Triplete e ce la possono fare: sarebbe un’impresa clamorosa. Certo, adesso bisogna raccogliere tutte le energie e avere la saggezza di convogliarle partita dopo partita, dosando l’impegno dei vari interpreti".