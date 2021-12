Sacchi: "Inter-Milan per lo scudetto, il Napoli si gioca la Champions con tre squadre"

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla cosi della lotta per i primi 4 posti: "Vedo l'Inter davanti a tutti, poi il Milan se torna quello di prima. I posti in Champions se li giocano Napoli, Atalanta e Juventus. Possibile sorpresa? La Fiorentina. Italiano ha dato certezze alla squadra. La Viola gioca bene, ha coraggio. Potrebbe inserirsi nella lotta Champions, anche se le altre sono superiori come valori tecnici".