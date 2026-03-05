Sal Da Vinci, il figlio: "Domani giro di campo al Maradona, che emozione"

Francesco Sorrentino, figlio di Sal Da Vinci, ha parlato a Tuttosport riportando al quotidiano le emozioni del papà per la vittoria a Sanremo: "Oggi torneremo a Napoli e riceveremo il calore di un intero popolo: non vediamo l’ora. Abbiamo posticipato il nostro rientro per permettere i funerali del piccolo Domenico: non era il momento adatto per festeggiare, il dolore della famiglia ci ha colpito molto. Domani, poi, faremo un giro di campo prima di Napoli-Torino voluto fortemente dalla società: sarà magico essere al Maradona.

L’11 marzo, invece, saremo premiati al Maschio Angioino dalla Città, ma prima andremo nel quartiere dove è cresciuto papà: partiremo da piazza Torretta a Mergellina per ricevere l’abbraccio dei napoletani. Ci tenevamo particolarmente".