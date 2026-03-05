Chiariello: "Da Conte mezzo miracolo e può arrivare anche secondo"

Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra. Ecco le sue parole: "Conte ha fatto un mezzo miracolo a stare ancora lì al vertice e può anche prendere il secondo posto. Poi non mi venite a rompere le scatole con la colpa di Conte sugli infortuni. Io non ho evidenza scientifica di questa cosa e senza dati scientifici non sono in grado di sostenerla. So solo che metà degli infortuni sono muscolari, ma l’altra metà sono traumatici: Meret, Neres, Di Lorenzo, Anguissa, De Bruyne, Lukaku. Io non penso che Conte ne sia responsabile, sinceramente.

Sono quelle annate dove ti gira tutto storto. Ci sta. Se non lo scorso finale di campionato, nonostante avessimo frenato clamorosamente, ci è girato tutto bene: il rigore di Pedro, l’Inter che a Parma pareggia 2-2, Orsolini che segna e il Bologna batte l’Inter… una serie di cose che sono girate nel verso giusto. Quest’anno invece è tutto storto. Ma ti affidi al caso? No. Però lo sappiamo: ci sono annate con il vento in poppa e annate dove le disgrazie si accumulano una sull’altra".