Futuro Conte, Malfitano: "Per me resta al 99% e c'è un motivo preciso"

vedi letture

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Radio Marte e ha trattato vari argomenti, dal rientro di De Bruyne al futuro di Conte.

“De Bruyne bisogna aspettarlo, anche qualora dovesse andare in panchina avrà bisogno di tempo. Lo vediamo co Lukaku, che non può ancora partire dal 1′, esattamente lo stesso discorso per Gilmour. Inoltre mi chiedo: Kevin potrà dare il massimo a tre mesi dal Mondiale? Lo stesso discorso vale per McTominay: proveranno a dare il massimo o inconsciamente a risparmiarsi in vista del Mondiale. De Bruyne in particolare andrà gestito con attenzione, dal momento che ha subìto due brutti infortuni muscolari”.

“Conte per me al 99% resta: in Italia le maggiori panchine sono occupate. All’estero, lui è andato via dalla Premier e non so se possa avere gli stimoli necessari per tornare: solo Arsenal, Liverpool o Manchester United potrebbero allettarlo. Per questi motivi, credo che Conte sarà piacevolmente costretto a restare a Napoli anche il prossimo anno“.