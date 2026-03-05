Del Genio: "Infortuni? Prossimo anno bisognerà cambiare una cosa"

"Se ci fossero stati la metà degli infortuni, sarebbe stato un numero comunque alto ma non spaventoso. E il Napoli chiaramente avrebbe avuto un bel po' di punti in più". Lo ha detto Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio: "E per i tanti infortuni, qualcuno andrà via. E chi resta avrà bisogno comunque di entrare in ottica di rotazioni per evitare una nuova stagione simile. E quindi io spero che Conte possa cambiare alcune idee. Per esempio disse che adattava Juan Jesus a destra perché Olivera gli dava più affidamento di Beukema, però ora sta giocando Beukema e quindi ha corretto quello che aveva detto".

