Sal Da Vinci racconta: "Vivo per miracolo al primo scudetto del Napoli"

Sal Da Vinci, cantante in gara stasera al Festival di Sanremo nella serata delle cover insieme ai The Kolors e tifosissimo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Qual è il ricordo più bello legato al Napoli? “Io nell’87 ero ragazzino, ero proprio al San Paolo quando il Napoli ha vinto il primo scudetto. Mi ricordo sempre questo aneddoto: io insieme a mio cognato, che è molto alto, ad un certo punto al fischio finale e quindi alla vittoria del primo scudetto, mi ha catapultato giù. Mi sono trovato cinque anelli sotto e sono vivo per miracolo. Però l’entusiasmo era così forte, siamo stati in festa per tutto l’anno. Poi è arrivato dopo 33 anni un altro scudetto con Spalletti, è stato un festone dei festoni”.

L’artista napoletano manda un messaggio al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo: “Capitano, magari non lo so, non si può mai dire, prima o poi… ti fermerai a giocare a calcio e chi lo sa, potrai fare una carriera da cantante? Mi serve un corista”. Di seguito il video postato sui social da Dazn.