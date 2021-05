Salernitana, Castori ironico: "Chi vorrei? Se dico Osimhen mi prendete in giro"

Nell’intervista rilasciata a Sky, Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana promossa in Serie A, ha parlato anche del mercato che vorrebbe per la prossima stagione: “Chi vince ha un anima. Io ho le idee chiare su quello che dobbiamo fare: i concetti non vanno smantellati. Poi ogni categoria ha la sua tipicità, bisognerà inserire anche giocatori di Serie A. Mi piacciono giocatori di gamba, di velocità. Però se faccio un nome altisonante mi prendono in giro: prenderei volentieri Osimhen (ride, ndr). Allora dico Mota Carvalho: in una squadra come la nostra farebbe molto bene”.