Salernitana, Iervolino su Cavani: "Se vuole casa ad Amalfi allora l’avrà"

"Se Cavani vuole casa ad Amalfi allora l’avrà". L'edizione online del Corriere del Mezzogiorno riporta alcune dichiarazioni di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sulle voci di un possibile interesse per il Matador.

"Non c’è stato un contatto, io ho espresso il mio grande apprezzamento perché lo ritengo la prima punta più forte in questo momento in circolazione. È svincolato, ama il nostro territorio, se non vuole più le pressioni di giocare una Champions League ma vuole stare in una città tranquilla con una tifoseria unica allora è una situazione che prendiamo in considerazione. Per noi l’obiettivo è quello di ottenere una salvezza serena e restare in A per diversi anni. Stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani accompagnati da esperti".