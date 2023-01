Salernitana, Ochoa: "Sarà dura contro il Napoli, ma con Nicola siamo più forti"

Prime settimane in Italia per Guillermo Ochoa, portiere messicano da poco passato alla Salernitana e che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prime settimane in Italia per Guillermo Ochoa, portiere messicano da poco passato alla Salernitana e che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Sono qui per giocare, voglio concentrarmi sull’obiettivo salvezza. La serie A è un sogno. Qui sento la stessa passione della mia terra per il futbol, che è vissuto come una religione. Sto bene, di fisico e di testa. Per noi salvarci è come vincere lo scudetto: vogliamo regalare questa felicità. Nicola? Ama moltissimo Salerno e la Salernitana. Questo è il suo posto, accanto a noi. Abbiamo una partita dura contro il Napoli insieme a lui siamo più forti".