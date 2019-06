Salvoldi: "Verdi ha potenzialità incredibili, a Napoli problema legato alle pressioni"

Beppe Salvoldi, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulla situazione riguardante il mercato in casa Napoli: "Il ritorno di Zapata al Napoli avrebbe senso per il club azzurro, ma non per l'Atalanta che non credo voglia privarsi del suo goleador principe. Zapata si è integrato alla grande, ha dimostrato attaccamento alla maglia e per questo non penso che possa andare via in questo mercato.

Verdi è un giocatore dalle potenzialità incredibili perchè gioca a destra, a sinistra, al centro, calcia le punizioni con entrambi i piedi per cui ha tantissima qualità, ma a Napoli non è riuscito ad esprimersi al meglio perchè non regge la pressione. Verdi non è l'unico caso, ci sono tanti giocatori che nelle grandi piazze non riescono ad imporsi come facendano in una media-piccola".