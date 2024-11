Samardzic: "Messi è il mio idolo, Maradona era quello di mio padre"

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta seguito in passato dal Napoli, ha parlato a Cronache di Spogliatoio: "Il mio mancino nasce dalla strada, giocavo tanto da piccolo, sono cresciuto così. Maradona era l'idolo di mio padre, da me era solo Messi ma lui era dopo il 2000. Mio padre era calciatore in Germania e poi è stato architetto. Insieme andavamo a vedere tante partite. Io vedevo le partite del Barcellona perché mi piaceva Messi.

Guardo ancora tanto calcio, per me è tutto. Se non gioco vedo gli altri giocare. E mi piace leggere le biografie dei giocatori per vedere come pensano loro. Sempre calcio (ride, ndr)".