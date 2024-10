Stava per andare al Napoli. Ora diventa un'insidia concreta

vedi letture

Lazar Samardzic un anno fa poteva andare al Napoli. Forse ci speravano più i tifosi che la dirigenza. Se ne parlò per il mercato di gennaio ma alla fine l'ex Udinese restò in Friuli. All'Atalanta si è trasferito la scorsa estate. Dopo un avvio in sordina, col Monza è arrivato il gol, il secondo in campionato, e l'assist per Zappacosta.

In vista di domenica, dunque, il serbo diventa una insidia concreta, uno dei giocatori da temere. Un calciatore che ha già segnato al Maradona proprio lo scorso anno quando vestiva la maglia dell'Udinese e che vorrà fare bella figura in uno stadio dove si esalta spesso.