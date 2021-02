Sannino: "Gattuso dimostra intelligenza non essendo integralista tatticamente"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Beppe Sannino: “Facciamo un discorso ampio perchè sicuramente questo virus non ha dato la possibilità di poter poter vedere un campionato normale, ma io vedo tutto equilibrato. Tornando al Napoli è normale che tu prendi Osimhen perché pensi che sia il terminale giusto e importante però poi dopo non ce l'hai per tantissimo tempo e ciò è sicuramente un fattore negativo. Mertens è un giocatore straordinario ma si è fatto male e ha avuto problemi alla caviglia e poi ci sono giocatori come Insigne ma non solo che non rifiatano mai e ogni tanto andrebbero risparmiati perchè poi dopo la paghi questa stanchezza.

Il Napoli in questo momento ha bisogno di trovare la giusta serenità, c'è un allenatore che io stimo moltissimo anzitutto come uomo e poi dopo quello che è successo sta cercando di portare in alto il Napoli. Non capisco perchè viene messo sempre in discussione per questi sistemi di gioco che alla fine sono solo numeri. L'allenatore ho sempre pensato che debba dare un'impronta però è da stupidi giocare contro una squadra in salute che sta giocando alla grande senza portare degli accorgimenti. Per me Gattuso non essendo integralista dimostra intelligenza”.