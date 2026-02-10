Santacroce: "Buongiorno? Per il suo bene spero Conte cambi la sua posizione"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Mi metto dalla parte degli arbitri, neanche loro sanno quando chiamare il Var, ci sono delle regole che vanno a complicare il loro lavoro. Il fallo di mano? Si creano sempre equivoci, non ci sono delle linee chiare. Buongiorno purtroppo non sta vivendo un buon momento, il secondo errore è frutto del primo. Mi sa che è stato condizionato, spero che Conte lo sposti un’altra volta a sinistra”.