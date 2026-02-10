Maradona jr: "Ho incontrato Nico Paz e Perrone, abbiamo parlato di Napoli..."

Diego Maradona Junior, allenatore e talent di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Questa partita di coppa contro il Como ti può portare ad alzare un altro trofeo, ed è quindi molto importante. Ieri sera sono andato nel ritiro del Como, Nico Paz mi ha raccontato dei begli aneddoti, il padre ha giocato contro mio padre e quindi è stata una bella chiacchierata.

Gli ho detto anche che mi piacerebbe vederlo al Mondiale e mi ha risposto che lo spera. Perrone è un giocatore molto forte di qualità, che sa giocare, che conosce i tempi del bel calcio, se un allenatore come Fabregas ne va pazzo, c’è un motivo. Mi aspetto un Napoli che non cambia la sua essenza di andare a prendere forte l’avversario, le squadre come il Como vogliono questo. Stasera è molto importante la fase di possesso, a queste squadre devi costringerle a non fare quello per cui loro giocano. Il Como ha un sistema che esalta Nico Paz, ma occhio a fare attenzione solo a lui, ci sono molti giocatori di qualità nella rosa di Fabregas.

Quest’infortunio di Anguissa è l’ennesima anomalia, bisogna fare chiarezza, bisogna fare un comunicato: quando Conte dice che non riescono a recuperarlo mi fa preoccupare”.