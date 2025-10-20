Santacroce fa notare: "Se Olivera lì ci va di piatto cambia il match e magari vinci 3-0"

L'ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso de Il Salotto Azzurro, ha commentato la partita del Napoli contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se Olivera nella stessa partita ti fa quel gol, che invece di andarci di esterno ci va di piatto, tu giochi un’altra partita e magari la vinci anche 3-0.

Purtroppo quello non ti succede, prendi gol, e hai tutt’altra partita. Però, se tu vai a guardare i dati, io leggo: 20 tiri a 11 per il Napoli, corner 3 per il Torino e 11 per il Napoli, possesso palla 70% Napoli e 30% Torino, passaggi riusciti 200 per il Torino e 550 per il Napoli. E allora, se guardiamo i dati, guardiamo i dati, se no sono inutili".