Podcast Santacroce: "La forza del Napoli era la fase difensiva, ora è venuta a mancare"

L'ex calciatore Fabiano Santacroce ha parlato di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Napoli, cosa ci ha detto questa sfida?

"Si sono notate un po' di difficoltà in generale. Conte ha sempre fatto forza sulla fase difensiva, invece è venuta a mancare, soprattutto nel primo quarto d'ora pareva slegata. Ci sono dei limiti su cui lavorare. Milan da Scudetto? E' presto per dirlo, perché qualche occasione l'ha concessa. E' un campionato apertissimo".

Napoli, De Bruyne risorsa o problema? Qualche dubbio

"C'è stata tanta sfortuna, perdere tutti i centrali e i terzini sinistri prima di una partita così importante è sfortuna. Questa partita di Champions va vinta e ha pensato anche a questo, perché se non vince diventa difficile il cammino in coppa. Ci sta provando Conte, ma ora deve tirare dritto. Milan spettacolare? Non possiamo dirlo per due ripartenze però".

Può pesare la Champions nella testa di Conte?

"La Champions leva via tanti punti a tante squadre. Sono sempre strane le partite prima e dopo la Champions. Non eri più abituato, qualcosa pagherai".