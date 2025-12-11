Podcast Santacroce: "Macché snobbare la Champions, Conte ha pagato una comprensibile stanchezza"

L'ex difensore Fabiano Santacroce ha parlato di Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come valuta il ko col Benfica? "La Champions si complica. E' stato un Napoli stanco, ma è comprensibile. Ci si aspettava una partita differente, è stata una partita lenta, sotto ritmo. Anche le assenze stanno influendo, ma per le italiane non ce n'è una che si salva per gli infortuni. Logico, un Napoli cambia con o senza Lobotka".

Conte deve mettere al primo posto il campionato? "Sembra quasi che si abbassi il livello in Champions, ma se vediamo le partite, le assenze, sono arrivati ko importanti nei periodi peggiori del Napoli. Non credo che Conte abbia avuto l'idea di snobbare la Champions, anche lui vorrebbe ben figurare. Sicuramente gli infortuni sono tanti ed è da analizzare questo fatto, ma anche le altre hanno defezioni. Di sicuro un salto in qualche chiesa me lo farei (ride, ndr)".

Ci crede al Napoli che va avanti in Champions? "E' un obiettivo grosso riconfermarsi, vincere per due anni di fila significherebbe tanto. Ma l'obiettivo primario è la Champions, si vive delle entrate ed è importantissimo riuscire a passare il turno".