Sarri, l'amico: “Il dito medio al tifoso del Napoli? Vi racconto cos’è successo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Aurelio Virgili, amico di Maurizio Sarri: "Ci siamo sentiti subito dopo la grande vittoria di Maurizio contro il Napoli. Ha ancora grande simpatia per il Napoli e per i napoletani, ma ha una grande soddisfazione per aver battuto la squadra che considera la più forte del campionato. Se poi glielo chiedi, Maurizio preferirebbe vincere contro la Juventus o contro l'Inter, ma la parte affettiva viene messa da parte ad alti livelli... Maurizio è un professionista molto serio, vincere al Maradona è stata un'impresa davvero pesante per la sua Lazio. Il dito medio ai napoletani? Gliel'ho mandato io il video in cui veniva mostrato tutto.

Maurizio mi ha detto che non è assolutamente vero, era un gesto rivolto ad una sola persona che mi stava continuando ad offendere in maniera ripetitiva e pesante. I social purtroppo distorcono la realtà. Maurizio si sente ancora napoletano, ha ancora un grande rispetto per i suoi concittadini. Me lo ha detto lui in primis, e nel bene o nel male mi dice sempre la verità".