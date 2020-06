Sarri sminuisce: "Cosa ha fatto il Napoili per vincere? Ha calciato rigori meglio di noi"

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, commentando la sconfitta della sua Juve contro il Napoli di Gattuso:

Che Juve ha visto stasera? "A livello di determinazione c'eravamo, abbiamo fatto una partita di applicazione. A livello di concentrazione c'eravamo. Siamo una squadra abituata a risolvere le situazioni con giocate individuali, ma in questo momento è difficile perché manchiamo di brillantezza. Il nostro problema è stato quello. I rigori poi si sbagliano. Resta comunque la rabbia per la finale persa. Dispiace per i ragazzi, per i tifosi e per la società. Un trofeo è sempre un trofeo. Speriamo di trasformare in voglia questa delusione"

E' preoccupato per la ripresa del campionato? "La Juve ha fatto gioco. Penso che questa situazione sia momentanea. Non si può pensare che la squadra abbia lo stesso ritmo di tre mesi fa. Io stasera ho visto una partita a basso ritmo da parte di entrambe le squadre. Ne vedremo molte di squadre sgonfie. Se riusciamo a salire dal punto di vista fisico, con l'applicazione tattica che abbiamo avuto stasera ne possiamo venire fuori bene in futuro".

Cosa ha fatto meglio il Napoli della Juventus? "Il Napoli ha vinto meritatamente perché ha tirato meglio di noi i rigori. Nel finale si è reso pericoloso, ma dopo mezz'ora di partita ho avuto la sensazione che potesse finire 0-0. Oggettivamente hanno calciato i rigori meglio di noi".