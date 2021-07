Sarri su Spalletti: “Ha l’esperienza per gestire ogni squadra e situazione”

Maurizio Sarri, nel corso della sua lunga intervista rilasciata a Sportitalia, ha parlato anche del nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. "Spalletti le ha chiesto consigli per Napoli? Nell’ultimo periodo non l’ho sentito, lui ha l’esperienza per gestire qualsiasi squadra e qualsiasi situazione. Un in bocca al lupo perché lì non è semplice. Per ADL? Anche, ma poi i risultati li porta”.