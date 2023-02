Sarri sugli stipendi: "Fatto piacere alla Juve quando ce l'ha chiesto. Pagherà e tornerà forte”

"La storia delle grandi società è fatto anche di questi momenti, la Juventus è una società forte. Pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”.

Le fa effetto vedere la Juve in questa situazione? Questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa Maurizio Sarri nel post-partita di Juventus-Lazio. Di seguito la risposta dell’ex tecnico bianconero: “Io non ero nel CdA. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente se non fare un piacere alla società nel momento in cui ce l’ha chiesto, non penso a discussioni dal punto di vista del campo. La storia delle grandi società è fatto anche di questi momenti, la Juventus è una società forte. Pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”.