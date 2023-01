Sassuolo, Carnevali sul -15 alla Juve: “Dispiace, fa male al nostro sistema”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Monza.





TuttoNapoli.net

Preoccupato per la sentenza della Juve?

"Ho letto del Sassuolo soltanto sui giornali, non so da dove si uscita".

Cosa ne pensa della sentenza?

"Mi dispiace, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siano in difficoltà".