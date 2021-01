Sassuolo, De Zerbi sulla crisi di Boga: "Se si sentiva già altrove, torni sulla terra"

"Penso sia una questione fisica perché se fosse per mancanza di voglia, lo ribalterei". Roberto De Zerbi parla così di Boga dopo il ko contro la SPAL che ha estromesso il Sassuolo dalla Coppa Italia: "Siccome gli voglio bene perché lo conosco, non credo sia una questione conscia, voluta. Credo sia un momento nel quale un giocatore di talento, che passa il suo rendimento dall'ispirazione, non è ispirato. Se si sentiva già altrove? Se è così, ma non credo, deve tornare sulla terra perché oggi, nel calcio moderno, sei forte e domani sei scarso, nel calcio moderno i giudizi cambiano in pochissime partite", le sue parole alla Rai.