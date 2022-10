Sassuolo, Dionisi in conferenza: "Napoli sembra imbattibile! Rammarico per le occasioni perse. Toljan ha limitato Kvara"

Cade il Sassuolo al Maradona: vince il Napoli 4-0. A breve l'analisi di Alessio Dionisi in conferenza stampa del tecnico dei neroverdi.





Cade il Sassuolo al Maradona: vince il Napoli 4-0. Questa l'analisi di Alessio Dionisi in conferenza stampa del tecnico dei neroverdi.

Avete avuto molte occasioni per far gol, come spiega il risultato? "C'è rammarico, ma il Napoli ha meritato di vincere. Qui è difficile ottenere risultato positivo, il dispiacere è non aver concretizzato le occasioni per rendere la partita più equilibrata. Ci abbiamo messo tanto per creare, ma di squadra non abbiamo difeso bene".

Avete giocato contro molte big, qual è la più forte? "Non sta a me dirlo, dipende anche dai momenti in cui le affronti. Ad oggi la classifica parla chiaro, il Napoli sta facendo benissimo anche in Champions e in questo momento sembra quasi imbattibile. Oggi merita di stare dove si trova".

Un breve accenno alla direzione arbitrale "Forse potevamo finirla in undici la gara, qualche cartellino al Napoli è stato evitato e forse anche con noi si potevano fare le stesse valutazioni".

Perchè ha spostato di fascia Laurentiè nella ripresa? "In questo momento non abbiamo molte soluzioni sulla fascia, abbiamo Berardi fuori e dovevo trovare una soluzione anche sulla fascia destra".

"Toljan ha limitato bene Kvara, ma se si trova sempre due contro uno fa fatica. Abbiamo difeso male di squadra e questo mi fa arrabbiare".