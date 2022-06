Sassuolo, Dionisi: "Milan, Atalanta e Napoli: sarà impegnativo l'avvio di girone di ritorno"

Il calendario del Sassuolo inizierà in salita, con la trasferta allo Stadium in casa della Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calendario del Sassuolo inizierà in salita, con la trasferta allo Stadium in casa della Juventus. Ai canali ufficiali del club, il tecnico Alessio Dionisi commenta così: “Il calendario si presenta impegnativo fin da subito con Juventus e Milan nella prime quattro giornate e sarà impegnativo anche come inizio di girone di ritorno con in sequenza Milan, Atalanta, Udinese e Napoli. Come al solito l’obiettivo è quello di farci trovare pronti".