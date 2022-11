Sassuolo, Frattesi non si nasconde: "Voglio tornare alla Roma e ce la farò"

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, parla al Corriere dello Sport del proprio desiderio di tornare alla Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, parla al Corriere dello Sport del proprio desiderio di tornare alla Roma, sbilanciandosi in modo evidente peraltro: "Dopo la delusione estiva ce la farò, perché per me sarebbe il compimento di un percorso - si legge in un'anteprima pubblicata oggi per l'intervista che verrà pubblicata domani -. Il Mondiale senza l'Italia? Non guarderò le partite, mi fa troppo male il pensiero".