Sassuolo, l'allarme di Carnevali: "Libri in tribunale e fine del calcio se non ripartiamo"

“Se non giochiamo, libri in tribunale”. È questo l’allarme che lancia Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. “Se vogliamo far morire il calcio - prosegue il dirigente neroverde - siamo sulla strada giusta. Qua siamo tutti pazzi, non capisco il perché di tutta questa confusione”.

Qualche società non sembra voler ripartire. Anche perché magari perderebbe meno soldi con lo stop.

“Guardo a noi: se si torna in campo i danni sono enormi, ma se non si torna è un vero e proprio disastro. Se qualcuno non vuole giocare lo dica apertamente, ma se l’industria calcio non riparte fallisce”.