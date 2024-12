Savino: "Molti talenti a Napoli, bisogna farli giocare. Campionati Primavera non l'ideale"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto Alberto Savino, allenatore ed ex difensore azzurro: "Napoli e Venezia sono due società cresciute tantissimo. Gli azzurri hanno fatto tanto e devono ancora fare, quest'anno è arrivato un grande allenatore e sta facendo un lavoro enorme. Di talenti in Italia e a Napoli ce ne sono molti, vanno scovati e, soprattutto, bisogna farli giocare. E' importante che sin da piccoli i ragazzi abbiano la possibilità di confrontarsi con calciatori già grandi. I campionati di Primavera al momento non sono l'ideale, non a caso squadre come Juventus, Milan e Atalanta hanno formato delle seconde squadre per la Serie C.

Ambrosino e Vergara? Sono giocatori validi ed è importante farli giocare. Non conosco i loro margini di miglioramento ma solo il tempo ci potrà dire fin dove potranno spingersi."