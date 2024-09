Scarlato: "Arrivati giocatori di mentalità, l’esperienza di McTominay e Lukaku valore aggiunto"

“Venti anni fa mi chiamò il direttore Marino, ero fuori rosa dalla Ternana, ricevetti la telefonata da lui. Ero molto contento di questa chiamata, e accettai ovviamente - ha detto l’ex capitano del Napoli Gennaro Scarlato a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - senza battere ciglio.

Per tanti napoletani per tornare in azzurro rinunciammo a diverse offerte. Io ho fatto bene perché sono tornato da giocatore maturo, dal momento che sono cresciuto nelle giovanili azzurre e pochi ricordavano la mia prima esperienza nel Napoli. In quelle gare con il nuovo Napoli di De Laurentiis avevo il cuore che pulsava ancora più forte quando scendevo in campo, è stato tutto molto più bello. Nel Napoli attuale di Conte sono arrivati giocatori di spessore e mentalità, l’esperienza di McTominay e di Lukaku è un valore aggiunto. Credo che lo scozzese sarà un giocatore importante e penso che presto giocherà titolare. La risorsa maggiore resta comunque Conte che cambia la mentalità e il Napoli grazie a lui può definitivamente acquisire la mentalità vincente.

Cambio modulo? E’ normale che un allenatore valuti queste possibilità, vedremo se vorrà farlo subito o più avanti. Di certo un tecnico sa che se per utilizzare al meglio i propri calciatori occorre cambiare sistema di gioco non ci pensa troppo”