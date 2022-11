Scarlato: "Di Lorenzo è l'ideale come capitano. Kim? Non sbaglia mai..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli: “Di Lorenzo capitano? L’uomo ideale per ricevere in eredità questa fascia. Nel corso di questi anni le sue prestazioni sono state sempre un crescendo. Questa è un’annata straordinaria, almeno fino all’interruzione. Il Napoli quest’anno sta facendo cose incredibili, è a +8 ma poteva essere a +11. Vediamo una squadra che lavora con una coesione unica. Assomiglia al Napoli di Sarri, ma quest’anno tutti sono più partecipi. Kim? Ha sorpreso anche me perché non lo conoscevo, è stato rapidissimo ad integrarsi. Non sbaglia mai e quando ha fatto un errore nell’ultima partita l’ha ammesso subito.