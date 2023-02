Scarlato: “Il Napoli avrebbe vinto lo stesso anche senza gli errori dello Spezia”

L'ex azzurro Gennaro Scarlato è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

L'ex azzurro Gennaro Scarlato è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Il Napoli è affamato. Anche contro la Roma, poteva bastare il pari e invece no. Il Napoli vuole andare sempre oltre. Contro lo Spezia, a parte gli errori degli avversari, gli azzurri avrebbero vinto lo stesso. Spalletti ha una capacità di lettura della gara molto alta. Fa bene a non accontentarsi. Turnover? In questo momento come fai a far riposare Lobotka, Osimhen o Kvaratskhelia? Io trovo il Napoli molto più maturo rispetto all’andata”.