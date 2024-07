Scarlato sull'amichevole: "Arrivano ottime indicazioni da due giocatori"

Gennaro Scarlato, ex giocatore del Napoli, ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli ha parlato dell'amichevole degli azzurri contro il Mantova: "Un primo tempo ottimo, la squadra abbastanza in palla, ha fatto subito gol trovando tre uno dietro l'altro. Quindi ci sono state delle ottime indicazioni secondo me. Il secondo tempo un po' così, scialbo, si sentiva la fatica anche se hanno cambiato otto undicesimi di calciatori.

Anguissa è rimasto tutta la partita e le indicazioni principali vengono proprio da lui. Lui ha fatto tutto il ritiro bene, ma non solo lui anche Cheddira. Quindi ci sono alcuni giocatori che si stanno mettendo in mostra. Nonostante i carichi di lavoro, nonostante la fase preparatoria del campionato, la differenza si vede tra i calciatori di Serie A e quelli di Serie B. Puoi palleggiare quanto vuoi, ma se sei bravo nelle chiusure e nel recupero qualsiasi squadra minore di Serie B e Serie C ha delle difficoltà. Dall'altra parte ci sono giocatori importanti nonostante non ci sono i nazionali, quindi si è vista la differenza".