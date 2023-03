Schillaci: "Napoli fantastico, può vincere la Champions. Ecco il punto di forza"

Da ex attaccante cosa pensi di Osimhen? "E' pazzesco. Fortissimo. Da solo riesce ad impensierire tutta la linea difensiva avversaria".

Totò Schillaci, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia.

Cosa mi dici del Napoli primo in classifica? "Il Napoli è una squadra fantastica. Mi piace tantissimo da vedere e vincerà lo scudetto meritatamente. Ha un organico fortissimo e il punto di forza da qui alla fine della stagione sarà proprio questo: una rosa molto lunga e forte. Spero possa andre anche in Champions fino in fondo. Per me può anche vincerla".

Su Spalletti: "Sta facendo un lavoro fantastico. Vincere un campionato non è mai facile, vincerlo al sud e a Napoli specialmente, ancora meno. Ha costruito insieme alla società un giocattolo perfetto e merita tutto quello che sta raccogliendo".

Da ex attaccante cosa pensi di Osimhen? "E' pazzesco. Fortissimo. Da solo riesce ad impensierire tutta la linea difensiva avversaria. Poi è un lottatore, un guerriero che non molla nemmeno un pallone e soprattutto un attaccante che segna valanghe di gol. Lui o Haaland? Non lo so. Sono due attaccanti fantastici che giocano in campionati diversi. Mi piacerebbe vedere il norvegese in Serie A. Per un attaccante il nostro campionato è più difficile".