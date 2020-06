Schira: "Milik chiede troppo, tira aria di separazione. Szoboszlai? C'è abbondanza..."

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, si è soffermato sulle ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ferran Torres e Szoboszlai sono due profili che piacciono, il Napoli è vigile, ma ci sono anche pretendenti. Per il centrocampista del Salisburgo il prezzo è salito fino a 30 milioni, inoltre il Napoli in quel ruolo ha Fabian e Zielinski, oltre ad Elmas, per cui c'è già abbondanza. Milik? Tira aria di separazione perché dall'entourage sono arrivate richieste d'ingaggio importante. Ci sono tanti pour parler, ma nessuna offerta concreta".