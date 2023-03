Scholes preferisce Lautaro a Osimhen: "Con ten Hag meglio il Toro, Victor è più da Chelsea"

Paul Scholes chiama Lautaro Martinez a Manchester. Lo storico ex centrocampista dei Red Devils è intervistato da BT Sport.

TuttoNapoli.net

Paul Scholes chiama Lautaro Martinez a Manchester. Lo storico ex centrocampista dei Red Devils, intervistato da BT Sport, ha confessato di preferire il Toro dell'Inter a Victor Osimhen del Napoli per rinforzare l'attacco di mister Ten Hag in estate: "Credo che il nigeriano sia un grande giocatore, ma si adatterebbe meglio al Chelsea. Lautaro invece sarebbe ideale per il calcio di Ten Hag nel Manchester United", le sue dichiarazioni.